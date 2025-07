Acate, un mezzo della ditta dei rifiuti è stato distrutto dalle fiamme

Distrutto dalle fiamme un autocompattatore della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani ad Acate, nel Ragusano. Il mezzo era parcheggiato all’esterno della sede della ditta che si trova in prossimità del centro abitato. Intorno all’1.50 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vittoria che stanno indagando per ricostruire le cause del rogo.