Acate, la sciarpa si impiglia nel trapano e lo soffoca. Morto un uomo di 91 anni

Un uomo di 91 anni, Antonino Campo, è rimasto vittima di un incidente domestico ad Acate, in provincia di Ragusa. Stando a quanto è stato ricostruito finora, l’anziano stava effettuando dei piccoli lavori domestici, come era solito fare. La sciarpa che aveva attorno al collo, però, si sarebbe impigliata nel trapano che stava utilizzando e avrebbe creato un nodo che lo ha soffocato. La moglie del pensionato, che si trovava insieme a lui nella loro casa nella cittadina del Ragusano, si sarebbe accorta di quanto accaduto quando ormai era troppo tardi. La donna ha comunque chiamato i soccorsi che sono intervenuti ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 91enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il medico legale ha accertato le modalità della morte causata dall’incidente domestico e la salma è stata restituita ai familiari per il funerale che si terrà oggi pomeriggio.