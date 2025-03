Abusi sessuali sulla nipote minorenne, ai domiciliari un 20enne di Catania

Un giovane di circa 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per i reati di tentati atti sessuali e violenza sessuale continuata e aggravata ai danni di una nipote minorenne. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono scattate lo scorso 2 febbraio a seguito della segnalazione giunta al 112 di una lite in famiglia in cui era coinvolto il ragazzo, poiché suo padre era venuto a conoscenza di abusi sessuali perpetrati da suo figlio ai danni di una nipote, minorenne, la quale aveva confessato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali sin da quando la stessa aveva 11 anni e che per convincerla le erano stati promessi pagamenti in danaro.

In particolare, a ottobre 2023, dopo averle tirato i capelli, trattenendola a sé con forza, l’aveva costretta a consumare un rapporto sessuale completo in un posto isolato, nonostante le resistenze della minorenne in lacrime. Gli abusi erano iniziati a novembre 2021, quando la vittima aveva solo 11 anni e anche l’indagato era minorenne, durante un viaggio di famiglia in Puglia. È emersa inoltre dalle indagini la particolare aggressività del giovane, desunta non solo dalle reazioni violente dallo stesso manifestate in occasione dei rifiuti alle sue avance ricevuti dalla vittima, ma anche dalle recenti minacce rivolte dallo stesso ai suoi familiari, una volta scoperto, oltre che dall’esistenza a suo carico di un provvedimento di ammonimento del questore per atti di violenza domestica commessi nei confronti dei genitori.