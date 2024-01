Disabili, mille abbonamenti gratuiti per i bus dell’Amts per i residenti del capoluogo etneo

Foto di pagina Facebook Amts Catania

L’amministrazione comunale di Catania e l’azienda per il trasporto pubblico Amts hanno reso disponibili mille voucher per accedere agli abbonamenti gratuiti per disabili residenti nel capoluogo. Le tessere nell’ambito del servizio Catania Tu-Go, permettono l’utilizzo delle linee con esclusione dell’Alibus agli utenti con disabilità pari o superiore al 67 per cento.

Per l’accesso all’abbonamento, è necessario richiedere un apposito voucher, mediante questa pagina web (CLICCA QUI). All’istanza occorre allegare una fototessera e una copia del documento di identità in corso di validità, in formato digitale, e il Pass Disabili o una certificazione attestante la disabilità. Al completamento della procedura di rilascio del voucher, sarà possibile ritirare le tessere presso l’ufficio abbonamenti Amts, consegnando il voucher, sito in via Plebiscito 747 a Catania, nei giorni di martedì (8.00-13.00) e giovedì (8.00-13.00 e 15.30-17.30).