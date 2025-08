Paura sulla A29: microcar contromano salvata dalla scorta del procuratore di Gela

Tragedia evitata per un soffio lungo l’autostrada A29, nel tratto tra Palermo e Mazara del Vallo, dove una microcar con a bordo due ragazze di 16 anni ha imboccato contromano la carreggiata, rischiando lo scontro frontale con i veicoli in transito. A bloccare la corsa pericolosa è stata la scorta della guardia di finanza assegnata al procuratore di Gela, Salvatore Vella, impegnata in quel momento lungo l’arteria stradale. L’episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, dove i militari della gdf hanno notato due autoarticolati compiere improvvise manovre di emergenza. Pochi secondi dopo, la scena chiarisce la situazione: una microcar percorreva la corsia di sorpasso in senso contrario, in direzione Mazara del Vallo.

A quel punto, i finanzieri – con lampeggianti e sirene accese – si sono posti di traverso sulla corsia, creando una barriera di sicurezza per proteggere le ragazze ed evitare collisioni con altri veicoli. Grazie all’intervento tempestivo, le due adolescenti hanno potuto fermarsi, eseguire un’inversione di marcia e raggiungere in sicurezza lo svincolo di Castelvetrano, scortate dalla pattuglia.