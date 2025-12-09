I controlli della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno consentito di trovare 526mila euro non dichiarati da gennaio ad oggi. 59 mila euro sono stati sequestrati e irrogate sanzioni per 21mila euro. I soldi sono stati trovati nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri.

Alcuni viaggiatori hanno tentato di evitare i controlli all’aeroporto di Palermo nascondendo le banconote nella fodera delle valigie o all’interno degli indumenti. Nei controlli antidroga sono stati denunciati 25 passeggeri. Inoltre, sono state segnalate alle prefetture competenti 108 persone per possesso di droga. Per cui sono sequestrati 596 grammi di marijuana, svariate dosi di cocaina e hashish, 246 grammi tra Lsd, ketamina, metanfetamina e, lormetazepam, xanax, diazepam. Significativo è stato l’ausilio dei cani Cosmo, Indio, Haira, Ikai della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi lavorarti esteri sono stati arrestati due passeggeri per aver introdotto 64 chili di sigarette destinate alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali. Altri 20 passeggeri sono stati sanzionati, a titolo amministrativo, per aver introdotto 16 chili di tabacchi lavorati. Ciò avrebbe comportato un evasione dei tributi per 21 mila euro.