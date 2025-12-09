Trovati 500mila euro non dichiarati e droga all’aeroporto di Palermo

09/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I controlli della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno consentito di trovare 526mila euro non dichiarati da gennaio ad oggi. 59 mila euro sono stati sequestrati e irrogate sanzioni per 21mila euro. I soldi sono stati trovati nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri.

Alcuni viaggiatori hanno tentato di evitare i controlli all’aeroporto di Palermo nascondendo le banconote nella fodera delle valigie o all’interno degli indumenti. Nei controlli antidroga sono stati denunciati 25 passeggeri. Inoltre, sono state segnalate alle prefetture competenti 108 persone per possesso di droga. Per cui sono sequestrati 596 grammi di marijuana, svariate dosi di cocaina e hashish, 246 grammi tra Lsd, ketamina, metanfetamina e, lormetazepam, xanax, diazepam. Significativo è stato l’ausilio dei cani Cosmo, Indio, Haira, Ikai della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi lavorarti esteri sono stati arrestati due passeggeri per aver introdotto 64 chili di sigarette destinate alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali. Altri 20 passeggeri sono stati sanzionati, a titolo amministrativo, per aver introdotto 16 chili di tabacchi lavorati. Ciò avrebbe comportato un evasione dei tributi per 21 mila euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La Ragusa-Catania e i lavori nel lotto 3 (quasi) fermi. «Serve un tavolo di crisi per risolvere la situazione»
Leggi la notizia

I controlli della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno consentito di trovare 526mila euro non dichiarati da gennaio ad oggi. 59 mila euro sono stati sequestrati e irrogate sanzioni per 21mila euro. I soldi sono stati trovati nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri. Alcuni viaggiatori hanno tentato di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze