Atterrano a Palermo con 64 chili di sigarette di contrabbando: due arresti

11/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un bagaglio speciale e parecchio pesante. È quello trovato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo dai finanzieri del capoluogo, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I quali hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri, arrivati nel capoluogo con un volo dall’estero, e ritrovati in possesso di 64 chili di sigarette di contrabbando. Insospettiti dall’atteggiamento nerviso dei due durante i controlli, i finanzieri hanno perquisito i loro bagagli, trovando un totale di 320 stecche di sigarette di un noto marchio, senza i sigilli dei Monopoli di Stato. I due sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e trasferiti nel carcere Pagliarelli di Palermo.

