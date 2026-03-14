Foto di polizia

Una 19enne arrestata a Catania con 2,7 chili di marijuana

14/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una ragazza di 19 anni, originaria di Milano, è stata arrestata dalla polizia di Stato a Catania con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In suo possesso sono stati trovati complessivamente 2,7 chilogrammi di marijuana, oltre a una quantità di hashish.

Il controllo nel quartiere Nesima

La giovane è stata fermata dagli agenti della squadra volanti della questura mentre era alla guida della sua auto in via IV Novembre, nel quartiere Nesima. Alla vista del lampeggiante della pattuglia impegnata in un posto di controllo, la 19enne avrebbe tentato improvvisamente di invertire la marcia per tornare indietro ed evitare il controllo. La manovra sospetta ha però attirato l’attenzione dei poliziotti, che si sono messi al suo inseguimento riuscendo a bloccarla poco dopo in una strada vicina.

Quando la ragazza ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti, gli agenti hanno avvertito subito il forte odore tipico della marijuana. A quel punto l’hanno invitata a scendere dal veicolo per procedere a una perquisizione. Nel portabagagli dell’auto è stata trovata una sacca sportiva contenente 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish per un peso complessivo di 210 grammi.

I controlli sono stati poi estesi anche all’abitazione della giovane. All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto altra droga nascosta in due buste di plastica, con 1,5 chili di marijuana, oltre a otto bustine della stessa sostanza per un totale di 52 grammi. Durante la perquisizione sono stati trovati anche tre bilancini di precisione, ritenuti strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi.

La 19enne è stata quindi arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stata condotta in carcere, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

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