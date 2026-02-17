Foto di polizia Catania

Oltre 44 chili di cocaina sequestrati e un uomo arrestato. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra mobile della questura di Catania nella mattinata del 9 febbraio. In manette è finito K.S.A.A., classe 1995, cittadino extracomunitario, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Il corriere con la cocaina intercettato alla zona industriale

Secondo quanto appreso dagli investigatori, un corriere proveniente da fuori regione avrebbe dovuto consegnare un ingente quantitativo di droga nella zona industriale di Catania. Individuata un’utilitaria sospetta, già associata al 31enne controllato a gennaio, gli agenti hanno intimato l’alt. L’uomo, però, ha speronato l’auto di servizio ed è fuggito verso il centro cittadino a velocità sostenuta. Dopo un lungo inseguimento ha abbandonato il mezzo nel rione San Cristoforo, dileguandosi a piedi.

All’interno dell’auto i poliziotti hanno trovato 10 panetti di cocaina per un peso lordo di 11,6 chili, oltre a un borsello con telefono cellulare e due passaporti panamensi intestati al fuggitivo. La successiva perquisizione ha consentito di scoprire due vani occulti ricavati sotto il sedile anteriore lato passeggero e nel pianale centrale: nascosti all’interno altri 28 panetti, per ulteriori 32,480 chili di cocaina. Il totale sequestrato ammonta a 44,08 chili di droga, insieme all’auto e al telefono.

Una denuncia per sviare le possibili indagini

Durante la redazione degli atti è emerso che l’intestataria del veicolo aveva denunciato il furto dell’auto tra l’8 e il 9 febbraio in via Ortigara. Gli accertamenti hanno però evidenziato una simulazione di reato finalizzata a sviare le indagini in quanto il correre della droga è risultato essere il compagno della donna. L’uomo, convocato negli uffici della Squadra mobile con il pretesto della restituzione dell’auto e dei documenti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto nel carcere di piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha successivamente convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere.