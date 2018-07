Tre siciliane nella top 10 delle province per uso internet

Palermo, Siracusa e Catania entrano nella top ten delle province italiane per utilizzo di internet dalla rete fissa Tim, con un consumo medio rispettivo di 100, 97 e 94 gigabit al mese per linea. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi su rete.gruppotim.it, un'iniziativa che racconta lo sviluppo della rete broadband e ultrabroadband di TIM, la più importante d'Italia con oltre 16 milioni di chilometri di fibra attualmente posati sul territorio nazionale.

In particolare, Palermo si colloca al terzo posto, dopo Napoli e Crotone, nella classifica delle province italiane che generano più traffico, e prima di Prato. Siracusa, al quinto posto, precede Brindisi, Reggio Calabria, Foggia, Catania (al nono posto) e Taranto. Queste 10 province sono tutte caratterizzate da nuclei familiari più numerosi. Dai dati - aggiornati a fine 2017 - emerge inoltre che la copertura in fibra ottica in Sicilia è dell'87,6% delle abitazioni, superiore alla media nazionale.

A fine 2017 la copertura nazionale in banda ultralarga fissa di Tim ha già raggiunto il 77% delle case. A livello regionale superano l'80% di copertura 7 regioni, sul podio si trovano Sicilia, Puglia e Liguria. Nello stesso periodo la copertura nazionale LTE (4G e 4G Plus) è pari al 98% del territorio, con 7.257 comuni già raggiunti dalla banda ultralarga mobile.

(Fonte: Ansa)