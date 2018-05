Lunedì la squadra mobile di Vittoria, ha tratto in arresto Carmelo Gurrieri, 53enne pregiudicato, guardiano di oltre 3.500 metri quadrati di un terreno dove sono state trovate circa 15mila piante di marijuana. Una piantagione di pomodori e fave veniva mantenuta lungo il perimetro della proprietà per mascherare l’attività illecita. Il valore della marijuana sequestrata, secondo la polizia, ammonta a oltre un milione di euro.

Dopo aver ricevuto una segnalazione esterna, la questura ha iniziato l’indagine. In primo luogo tramite l’utilizzo di un drone è stata tracciata la zona, delimitando così il terreno e successivamente con appostamenti gli agenti sono riusciti a individuare il coltivatore, cogliendolo in flagranza di reato durante l’irrigazione della proprietà. L’uomo si è subito reso disponibile a collaborare parzialmente, ma rifiutandosi di fornire dettagli sui possibili complici.



Nella zona antistante la coltivazione è stato individuato un piccolo casolare impiegato per essiccare le piante e conservare fertilizzanti. La questura ha posto l’area sotto sequestro, iniziando poi la procedura di estirpazione durante la quale sono stati impiegati circa 30 uomini per 16 ore. Le piante sono alte tra 50 centimetri e un metro e mezzo, con punte di due metri. Successivamente l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.