C'è anche un comune siciliano tra i cinque sciolti oggi dal consiglio dei ministri per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Bompensiere, centro in provincia di Caltanissetta che conta poco più di cinquecento abitanti. Il provvedimento è stato preso su richiesta del ministro degli Interni Marco Minniti.

Il lavoro della commissione prefettizia è iniziato nei primi giorni dell'anno. Al centro dell'attenzione ci sono stati gli atti adottati dall'amministrazione nel corso dell'ultimo decennio. Periodo che quasi per intero riguarda i due mandati condotti da Salvatore Losardo, con uno spicchio temporale che copre la sindacatura di Salvatore Licata. A gennaio era stato lo stesso Losardo a dirsi tranquillo in merito alla bontà delle scelte assunte dal 2008 in poi: «Abbiamo sempre lavorato con serenità e onestà», sono state le parole del primo cittadino.

Negli anni scorsi, la Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha eseguito un sequestro milionario a carico di Angelo Losardo, 64enne ritenuto uomo d'onore delle famiglie mafiose di Bompensiere e Milena. L'uomo, che è cugino di primo grado del sindaco, è stato considerato il regista della gestione degli appalti pubblici del comprensorio.