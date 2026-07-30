Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nell’area della palazzina crollata nel quartiere di Pistunina, a Messina. Durante gli interventi di ricerca e messa in sicurezza si è sviluppato un principio d’incendio che ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco. L’episodio ha reso necessari ulteriori controlli per escludere nuovi rischi legati alla stabilità della struttura e all’eventuale presenza di fughe di gas, mentre è stata ampliata l’area di sicurezza attorno all’edificio. L’emergenza sta causando pesanti ripercussioni anche sulla viabilità. Lunghe code si registrano sull’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Filippo e Tremestieri in direzione Catania, anche in conseguenza delle limitazioni alla circolazione lungo la SS114, interessata dalle operazioni di soccorso. Sul posto continuano a operare vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario e Protezione civile.