In merito all'articolo «Bompensiere, consiglio comunale sciolto per mafia», riceviamo e pubblichiamo:

La notizia del provvedimento è stata data sul sito www.governo.it con una laconica comunicazione della presenza del Comune di Bompensiere tra i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

Nel suddetto comunicato non si fa alcun riferimento alle presunte indagini sugli appalti concessi dal 2008 in poi e si ingenera pertanto l'errata convinzione nel lettore che lo scioglimento sia dovuto alle infiltrazioni mafiose negli appalti: fermo restando che le motivazioni del provvedimento saranno rese note solo con il DPR che sancirà lo scioglimento del comune, e pertanto ogni riferimento sugli appalti è una mera illazione, si puntualizza, e si chiede che venga dato atto nella precisazione richiesta, che i pochi appalti concessi dal Comune, tutti di valore molto esiguo, sono stati affidati a ditte in regola con la certificazione antimafia, tutti tramite gara pubblica dalla Stazione Unica Appaltante (e non direttamente dal Comune), e che solo due aggiudicazioni sono state impugnate, una con esito positivo per ragioni formali, ed una con esito negativo, a conferma della bontà dei provvedimenti comunali.

Del tutto erroneo appare il riferimento al Sig. Angelo Losardo, parente di quarto grado del Sindaco, il quale non ha mai avuto rapporti né politici né lavorativi con il suddetto Sindaco e l'Amministrazione Comunale. Pertanto, se egli è stato considerato «il regista delle gestioni degli appalti pubblici del comprensorio» (circostanza mai emersa da alcun atto processuale), non lo è stato di certo per il Comune di Bompensiere.