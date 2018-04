La Pasquetta è alle porte ma non avete ancora scelto cosa fare in Sicilia? Ecco alcune iniziative per grandi e piccini che vogliono concedersi una giornata di svago e divertimento.

Agrigento

Per il 2 aprile, in calendario c’è la scampagnata di Pasquetta al Giardino della Kolymbethra. Un itinerario tra agrumeti e ulivi secolari con guide Fai, adatto anche ai bambini. Si potranno esplorare le antiche fonti di Akragas e un acquedotto feaci. Il pranzo, preparato a casa, potrà essere consumato in un’apposita area attrezzata tra gli aranci oppure si potrà prenotare un cestino da pic-nic. Qui, il programma.

Catania

Per chi volesse trascorrere una giornata a contatto con la natura, l’associazione Etna e dintorni propone la classica passeggiata di Pasquetta a Piano delle Ginestre che condurrà i partecipanti nel cuore del Parco dell’Etna. Tra grotte, antiche neviere, ovili e pagghiari, boschi centenari di ginestre, antichi vulcani spenti e lave cordate si arriverà sul Monte Tre Frati, antico cono vulcanico. L’itinerario si concluderà con maccheronata con sugo di suino nero dei Nebrodi. Qui il programma completo. Per gli amanti della vela, invece, l’associazione Sport Sub Ciclope Diving Center consiglia un’emozionante Pasquetta in barca a vela da passare in compagnia di amici o adatto per famiglie con bambini, all’ombra dei faraglioni di Acitrezza. A grande richiesta, per la gioia dei più piccoli, torna l’appuntamento a Catania con la Caccia al Tesoro Botanico. Per conquistare il tesoro, i piccoli esploratori dovranno scovare indizi, risolvere indovinelli e imparare a conoscere i segreti della natura. Avete voglia di un’escursione a cavallo? L’agenzia turistica The Island of Wonders organizza una passeggiata equestre attraverso due itinerari: uno nel parco dell'Etna l'altro nel parco dei Nebrodi con partenze rispettivamente da Linguaglossa o Zafferana Etnea e Randazzo. Qui le informazioni.

Enna

Arrampicate, giri in quoad, ponti tibetani sospesi tra gli alberi sulle sponde del lago Pozzillo. Al parco divertimenti di Regalbuto l'avventura è assicurata per grandi e piccini. Paesaggi incontaminati, panorami mozzafiato, percorsi rocamboleschi metteranno a dura prova il coraggio dei partecipanti.

Messina

Il Parco Cinque Sensi Villaré, a pochi passi dal centro, è l’occasione ideale per passare una giornata all’insegna della natura e del divertimento a piedi scalzi. Dopo il pranzo in fattoria, sono previste attività ludiche e un divertente spettacolo di giocoleria. Qui, i contatti. Per una pausa a contatto con la natura, SicilybySicilily propone una mattinata a cavallo con percorso guidato da personale esperto, pranzo in ristorante a base di prodotti tipici locali e pomeriggio per le vie di Montalbano Elicona, borgo più bello d'Italia 2015. Qui le info. Stendardi, ramoscelli di alloro e olii sacri fanno da padroni alla Festa dell’Alloro e la processione degli Olii Sacri a Forza D’Agrò. La manifestazione si conclude con la distribuzione delle cuddure, dolci di tradizione pasquale. Per gli appassionati dell’avventura, l’associazione The Island of Wonders organizza due escursioni in quoad lungo il fiume Alcantara e ai Megaliti dell’Argimusco, con partenze rispettivamente da Francavilla di Sicilia e Montalbano Elicona. Per info, qui l’evento. Per grandi e piccini che intendono trascorrere momenti piacevoli all’insegna del buongusto, divertimento e tradizioni, il parco Museo Jelari a Barcellona Pozzo di Gotto fa al caso vostro.

Palermo

A proposito di grigliate, a pasquetta il giardino del Sanlorenzo Mercato, nel cuore della città di Palermo, ospita le Arrustute del Mercato evento imperdibile per tutti i buongustai. Previsti spettacoli, performance musicali, giochi e laboratori per bambini. Qui, il link dell’evento. Se volete concedervi una giornata all’insegna della musica classica e del relax, non perdetevi l’appuntamento al Teatro Politeama Garibaldi con il concerto del Duo Lamy e la visita guidata con aperitivo. A Cinisi, la pasquetta si festeggia in spiaggia Magaggiari. A partire dalle 16,30, con ingresso gratuito, al Coral Beach si ballerà con musica rock, pop, blues, reggae, dance e soul. Protagonisti di un’antichissima festa che si rinnova annualmente a Terrasini sono gli schietti (scapoli, ndr) che per dimostrare le proprie virilità alle innamorate sfilano per le vie del paese sollevando alberi di arancio addobbati con coccarde e nastri. Qui il programma.

Ragusa

Pronti per una passeggiata di nordic walking? I benefici per la mente e il corpo sono assicurati. L’associazione ASD sun walk & bike organizza una pasquetta all’insegna del benessere con un’escursione alla Pineta di Chiaramonte Gulfi.

Siracusa

Chi sogna di passare la Pasquetta in un giardino circondato da centinaia di farfalle variopinte? Nel capoluogo aretuseo, la Casa delle Farfalle resterà aperta con orario continuato dalle 10 alle 17,30. Da non perdere, inoltre, le visite guidate alla mostra La Porta dei Sacerdoti con una novità: la nuova esposizione Technology@Work. Un viaggio tra sarcofagi, ushabti e la tuta dell’Astronauta Roberto Vittori.

Trapani

Un tour bike a Erice, in uno dei borghi medievali più belli d’Italia o alla scoperta della Saline di Trapani? Agli appassionati delle due ruote, Trapaninside propone un tuffo nelle bellezze paesaggistiche e culinarie del capoluogo trapanese.