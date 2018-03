Otto persone sono state denunciate in stato di libertà dalla polizia perché trovate in possesso di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini all’interno delle cabine elettorali. Lo rende noto la questura di Ragusa, che ieri ha effettuato controlli certosini nei seggi elettorali per garantire la massima trasparenza delle operazioni di voto.

Nello specifico, a Ragusa la squadra mobile ha individuato tre persone: due ragusani di 54 e 26 anni e un 74enne originario di Giarratana. A Comiso gli agenti hanno beccato un 28enne nato a Ragusa e un comisano di 30, a Vittoria fermati due residenti di 58 e 56 anni e una persona nativa di Voghera di 53 anni.