Palermo, droghe e proiettili nascosti nelle intercapedini dei muri allo Zen 2

Droghe di vario tipo nascoste in alcuni anfratti dei muri tra le intercapedini dei padiglioni nei cunicoli sotterranei in un palazzo di via Fausto Coppi, nel quartiere Zen 2 di Palermo. A scoprirlo sono stati i carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. Nel corso della perquisizione, sono state trovate oltre 200 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marjuana già pronte per la vendita al dettaglio.

Nell’ambito della stessa attività, l’attenzione dei militari è stata inoltre attirata da un involucro collocato sopra la tettoia di un box dove, all’interno dell’incarto, sono stati ritrovati 27 proiettili calibro 38 e un paio di manette con la matricola abrasa. Tutta la droga e il materiale rinvenuto è stato sequestrato per i successivi accertamenti.