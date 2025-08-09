Wwf: «Il ponte sullo Stretto sarebbe devastante per territorio»

«Il ponte è inutile, antieconomico, devastante e avrebbe un impatto sociale e ambientale irreversibile. Questo non è assolutamente un luogo che può tollerare un’opera così gigantesca, con una esigenza strutturale e ambientale così impattante oltre che sulla società, sui cittadini». A dirlo Anna Giordano del Wwf durante la manifestazione di Messina No Ponte. «Sono stati fatti da noi già due ricorsi al Tar e due reclami all’Unione Europea e valuteremo anche altre iniziative in seguito – dice ancora-. Le manifestazioni contro il Ponte a Messina e nell’area dello Stretto – sottolinea Renato Accorinti della Rete No Ponte – sono le manifestazioni più numerose. Su altri argomenti, ad esempio il problema della disoccupazione, acqua, sanità scuole non scendono mai in piazza tante persone».

Al corteo No Ponte numerosissime persone tra esponenti della politica, del sindacato, delle associazioni ambientaliste insieme ad associazioni di docenti di scuole e universitari insieme a semplici cittadini si sono ritrovati a piazza Cairoli, da dove è partito. Alla manifestazione, promossa dall’assemblea No Ponte hanno aderito oltre 50 tra associazioni, movimenti, partiti, sindacati.