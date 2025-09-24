Foto da Vivi Banca

A Palermo la crescita delle imprese passa dallo sviluppo digitale bancario

Le opportunità del digitale e le dinamiche del credito come modello di successo per le piccole e medie imprese. È stato questo il tema del workshop dal titolo Impresa futura: crescita, innovazione e sviluppo tra digitale, credito e territorio che si è tenuto all’oratorio Sant’Elena della fondazione Federico II a Palermo.

L’incontro è stato organizzato da ViVi Banca in collaborazione con enti locali e associazioni d’impresa del territorio. «Samo qui a Palermo – ha detto l’amministratore delegato di Vivi Banca Antonio Dominici – per parlare del nostro progetto come banca di diversificazione che vede avvicinarsi anche al mondo delle piccole e medie imprese». Nel corso del workshop tanti sono stati gli interventi di esperti dei settori bancario, finanziario e territoriale focalizzati sulle sfide e opportunità per le piccole e medie imprese siciliane. 

«Siamo molto soddisfatti di essere a Palermo – ha dichiarato Giovanni Maione, responsabile direzione business di Vivi Banca – Vogliamo rappresentare al mondo istituzionale e imprenditoriale della Sicilia la nostra volontà di stare vicini a loro attraverso l’utilizzo delle tecnologie». Soddisfatto anche il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio che ha spiegato come «quando c’è qualcuno che vuole investire nella crescita attraverso anche dei processi non solo finanziari ma di consulenza noi siamo qui per ascoltare affinché le nostre aziende si avvicinino a realtà come queste».

È stato poi Matteo Rando, fondatore di Tam Tam Adv, a parlare di come il marketing digitale possa aiutare le imprese a competere su mercati più ampi preservando la loro identità territoriale. Sarà Mario Lio (chief lending officer di Mediocredito Centrale) a portare la sua esperienza nel finanziamento alle imprese. Nicolò La Barbera (presidente dell’ordine dei commercialisti di Palermo) analizzerà il ruolo dei commercialisti nella guida verso una crescita sostenibile e digitale delle aziende oltre alla tradizionale consulenza fiscale.

Salvatore Bivona, consigliere della Camera di Commercio Palermo ed Enna, illustrerà le azioni concrete per favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali. Il workshop si è concluso con una tavola rotonda dal titolo Sicilia futura: prospettive e strategie per il rilancio delle Pmi siciliane, con la partecipazione di rappresentanti di Confimprese Italia, Palermo MediterraneaSicindustriaConfartigianato Palermo e Ance Palermo.

