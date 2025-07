Nuova rotta Wizz Air: da Palermo a Varsavia tre volte a settimana

Nuovo collegamento internazionale per Palermo: dal 16 dicembre 2025, Wizz Air inaugurerà la rotta verso Varsavia-Modlin, operata con tre voli settimanali – il martedì, giovedì e sabato – a bordo dei moderni Airbus A321neo, aerei di ultima generazione noti per il comfort e le emissioni ridotte.

«È un grande piacere per noi tornare a volare da Palermo», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager della compagnia. «Questa nuova rotta rafforza la nostra strategia di crescita in Italia e il nostro impegno verso il Sud, con un’attenzione particolare alla Sicilia». Con questa apertura, i collegamenti internazionali operati da Wizz Air dalla regione salgono a 13, confermando la Sicilia come uno snodo cruciale nella rete della compagnia. La tratta verso Varsavia rientra nel programma strategico Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni per ampliare la rete e migliorare i servizi.

Soddisfazione anche da parte della Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo: «Siamo lieti di accogliere Wizz Air con una rotta di alto valore strategico», ha commentato l’amministratore delegato Gianfranco Battisti. «Il volo verso Varsavia arricchisce l’offerta internazionale e rappresenta un forte impulso allo sviluppo turistico ed economico del territorio». Dinamica e ricca di contrasti, Varsavia si propone come meta ideale per viaggiatori curiosi di esplorare una città dove storia e modernità si incontrano in un equilibrio sorprendente. Dal centro storico ricostruito, oggi patrimonio UNESCO, ai quartieri creativi e alla gastronomia contemporanea, la capitale polacca promette un’esperienza autentica e in continua trasformazione.