Vizzini, picchia e minaccia madre e fratelli, in manette un 18enne

Picchiava la madre per ottenere soldi per la droga. Con questa accusa è finito in carcere un 18enne di Vizzini, nel Catanese, denunciato proprio dalla mamma, stanca dei ripetuti maltrattamenti. La misura cautelare del carcere è stata posta vista la pericolosità del soggetto.

Le indagini dei carabinieri avrebbero fatto luce sulle condotte abituali e reiterate del giovane ai danni della madre e dei due fratelli, questi ultimi, rispettivamente, di 16 e 5 anni. In particolare è stato appurato che l’indagato, da almeno due anni, tramite minacce di morte, perpetrate anche con l’uso

di un coltello e attraverso l’uso di violenza fisica e verbale, teneva l’intera famiglia assoggettata a sé.