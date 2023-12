Vittoria, girano per i locali del centro con due tirapugni in tasca: denunciati due minori

A Vittoria, in provincia di Ragusa, sono stati denunciati due minorenni per il reato di porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato che i due ragazzi, già noti per numerosi precedenti, si aggiravano con fare sospetto tra i locali del centro. Bloccati, sono stati sottoposti a controllo e trovati in possesso di due tirapugni di metallo, nascosti nelle tasche posteriori dei pantaloni.

Inoltre, uno dei due minorenni è stato trovato in possesso anche di quattro dosi di hashish, già pronte per essere vendute, e di un bilancino di precisione. Dalle successive verifiche, uno dei due è risultato gravato da un provvedimento di Daspo urbano (Dacur), emesso dal questore, con divieto per due anni di frequentazione dei luoghi della movida vittoriese. Questo perché il minore si sarebbe resto responsabile di lesioni aggravate e porto abusivo di armi nei luoghi interessati dal controllo di polizia. Per questo, il giovane è stato segnalato per la violazione del provvedimento. Entrambi i giovani sono stati portati in commissariato e denunciati in stato di libertà.