Vittoria, appicca il fuoco alla casa con dentro i familiari: gravi due bambini, morta una donna

Foto di Max Kukurudziak su Unsplash

Avrebbe appiccato il fuoco alla casa dopo una lite. La notte scorsa a Vittoria, in provincia di Ragusa, quattro persone sarebbero rimaste ustionate nell’incendio di una casa. Stando a una prima ipotesi, ad appiccare il fuoco sarebbe stato un uomo, mentre le persone ferite sarebbero i suoi fratelli piccoli, sua madre e il marito di lei. A un certo punto – dopo un alterco con i suoi familiari – l’uomo avrebbe ammucchiato degli pneumatici davanti alla casa e avrebbe dato loro fuoco. Per far partire l’incendio l’uomo avrebbe utilizzato uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, dopo sarebbe fuggito: ora è ricercato dalla polizia.

Le quattro persone ferite sono state portate negli ospedali di Ragusa e di Vittoria. Vista la gravità delle loro condizioni, in queste ore potrebbero essere trasferite all’ospedale Cannizzaro di Catania, che è attrezzato per i casi di ustione grave. Il rogo si sarebbe sviluppato intorno alle 2:30 in una piccola abitazione in piazza dell’Unità, a pochi metri dalla chiesetta della Trinità – oggi sconsacrata – che dà il nome al quartiere, uno dei più antichi di Vittoria. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, l’immobile è andato distrutto.

Aggiornamento delle 11:34

La madre dell’uomo che ha appiccato l’incendio è morta a causa delle gravi ustioni riportate. L’uomo – che sarebbe affetto da disabilità psichiatrica – è stato arrestato dalla polizia. Restano gravi le altre tre persone ferite.