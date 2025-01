In una chiesa rubano i soldi delle offerte, un pc e le teche porta-ostia: due arresti a Vittoria

Avrebbero rubato i soldi delle offerte, un pc portatile e tre piccole teche porta-ostia in una chiesa. A Vittoria, in provincia di Ragusa, un 35enne e un 38enne avrebbero compiuto dei furti in alcuni luoghi sacri. In un’occasione i due – che hanno precedenti penali – con attrezzi di fortuna avrebbero forzato le cassette per le offerte, dalle quali avrebbero racimolato un centinaio di euro, poi avrebbero rubato un computer portatile e tre piccole teche porta-ostia. Secondo quanto riporta una nota della polizia, i due «hanno portato a segno più furti in danno di luoghi sacri di culto»; successivamente sono stati individuati e fermati dal personale del commissariato di Vittoria. Le indagini si sono servite sia di sopralluoghi da parte della polizia sia dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Per il 35enne è stato disposto l’obbligo di dimora, mentre il 38enne è stato arrestato e messo ai domiciliari.