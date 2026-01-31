Foto generata con IA

Dieci vitellini stipati in un furgone, salvati dalla polizia a Catania

La polizia ha messo in salvo 10 vitellini trovati stipati in un furgone che era in sosta in un’area di servizio della tangenziale di Catania. Agenti della stradale sono intervenuti insospettiti dal mezzo che era con il motore acceso e gli sportelli aperti e dal quale provenivano strani rumori.

I vitellini erano destinati a un’azienda agricola del Ragusano

I due uomini che hanno ammesso di avere in uso il furgone hanno spiegato di essersi fermati per un trasbordo degli animali da un mezzo pesante, proveniente dal nord Italia, e la loro destinazione era un’azienda agricola del Ragusano a cui avrebbero dovuto consegnare i dieci vitellini. Gli animali erano stipati nel vano merci del furgone, in uno spazio angusto e inadeguato per il trasporto. Sul posto sono intervenuti i medici veterinari dell’Asp di Catania. I due uomini e il titolare dell’azienda agricola sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

