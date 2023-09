Alla scoperta del piano segreto dei Benedettini al monastero di Catania

Il piano segreto dei Benedettini è questo il titolo di un tour organizzato da Officine Culturali per la sera del 6 ottobre al Monastero dei Benedettini di Catania. Dalle 20.30 alle 22 un percorso guidato ogni mezz’ora per condurre i visitatori e le visitatrici alla scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine.

Il team di Officine Culturali accompagnerà visitatori e visitatrici in un intrigante viaggio nel tempo alla scoperta del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine benedettino di Catania. Il percorso svelerà anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che, oltre a conservare ancora oggi le tracce del terremoto del 1693, raccontano di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del monastero e della quotidianità benedettina. «Il piano segreto dei Benedettini spiegano da Officine Culturali – racconta non delle bellezze e dei fasti dell’ordine monastico spesso etichettato come “mangione e beone“, ma dell’austerità della regola benedettina che traspare nel rigore delle strutture architettoniche».

I posti sono limitatissimi (massimo dieci persone per gruppo): per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto sul sito www.monasterodeibenedettini.it o all’info-point del Monastero dei Benedettini nei giorni precedenti all’iniziativa. Prima di venire ad acquistare i biglietti in presenza è necessario verificare la disponibilità chiamando allo 095.7102767 o al 334.9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).

