Aeroporto di Trapani, la visione del nuovo direttore generale: «Sicurezza, nuove rotte e il dialogo con Ryanair»

Un profilo solido, un curriculum di peso e una visione strategica per il futuro dello scalo trapanese. È Enrico Maria Malato, 50 anni, catanese, il nuovo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Nominato da Airgest, la società di gestione dell’infrastruttura, Malato è stato ufficialmente presentato nei giorni scorsi al colonnello Daniele Mastroberti, comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare, che condivide l’uso dello scalo con l’aviazione civile. Per l’occasione, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha sottolineato l’importanza del rapporto sinergico tra le due componenti, militare e civile, che fa del Vincenzo Florio un unicum nel panorama aeroportuale italiano, Abbiamo incontrato Enrico Maria Malato per parlare delle prossime sfide che attendono lo scalo trapanese, in passato base operativa di Ryanair e oggi al centro di un rinnovato interesse da parte dei vettori.



Un incarico di grande responsabilità per uno scalo che vuole crescere ancora. Quali sono le priorità?

«Non posso che iniziare – esordisce il direttore Enrico Maria Malato – con un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione di Airgest, che ha voluto onorarmi di questa nomina credendo nelle mie competenze professionali e nella visione strategica che porto con me. Le priorità affrontate fin dal mio insediamento spaziano dalla predisposizione dei bandi per i lavori di miglioramento e ammodernamento dell’aerostazione – comprese le aree partenze, arrivi e il sistema di smistamento bagagli – all’ampliamento del portafoglio dei vettori e alla fidelizzazione di quelli già operativi. Dal punto di vista commerciale puntiamo a far crescere i volumi di traffico nel medio-lungo periodo. Abbiamo già riallacciato contatti con diversi vettori, sia nazionali che internazionali, alcuni dei quali si erano avvicinati a noi in passato con timidezza. Stiamo predisponendo strategie mirate per attrarli e rafforzare la nostra offerta. In vista dell’imminente picco estivo, lavoriamo ogni giorno per garantire alti standard operativi, assicurando un controllo costante su tutte le attività in corso e programmate, così da affrontare al meglio la summer 2025».

La cancellazione della tassa comunale d’imbarco per gli aeroporti minori siciliani è legge. Ci sono prospettive per un ritorno della base Ryanair a Trapani?

«Ringrazio pubblicamente il presidente Schifani, e con lui l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Aricò e l’assessore all’Economia Dagnino, per aver reso possibile l’abolizione dell’addizionale comunale anche per il nostro aeroporto. Airgest, sotto la guida del presidente Ombra, ha sempre sostenuto l’utilità di questa norma, che ci rende più competitivi nei confronti dei vettori. Ryanair ha già manifestato interesse, anche se non ha ancora formalizzato un ritorno con base operativa. Sappiamo però che c’è l’intenzione di incrementare le attività sul nostro scalo, ampliando i voli giornalieri. Siamo in attesa di ulteriori riscontri da Dublino. Intanto ribadiamo la nostra soddisfazione per questa legge regionale che rappresenta un passo fondamentale per la crescita del Vincenzo Florio».

Trapani Birgi è uno scalo strategico per l’economia della provincia. Quanto contano i collegamenti intermodali per lo sviluppo?

«La sinergia è sempre un valore aggiunto, a prescindere dai soggetti coinvolti. Il nostro aeroporto è una porta d’ingresso fondamentale per la Sicilia occidentale e per questo siamo consapevoli del ruolo che svolgiamo. Oggi è possibile raggiungere l’aeroporto di Palermo in meno di un’ora d’auto, grazie alla rete stradale. L’introduzione di un collegamento ferroviario potrà essere un ulteriore elemento di forza, favorendo la mobilità interregionale e aumentando l’attrattività per vettori e passeggeri.

Più sono agevoli gli spostamenti, più ne beneficia l’intero sistema. Noi vogliamo essere protagonisti di questo processo».

Sul fronte sicurezza, quali sono le misure attivate per affrontare l’aumento di traffico estivo? Sono previsti nuovi investimenti?

«Il Vincenzo Florio è un aeroporto militare aperto al traffico civile. Questo implica standard di sicurezza molto alti, garantiti grazie all’eccellente collaborazione con il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La sinergia tra le componenti civile e militare è un nostro punto di forza. Il costante supporto dell’Aeronautica è per noi strategico. Continuiamo a garantire attività di formazione e addestramento affinché mezzi e personale siano sempre pronti a ogni eventualità. L’estate è un momento cruciale: anche quest’anno ci faremo trovare pronti, assicurando elevati livelli di servizio grazie all’impegno e alla dedizione di tutto lo staff di Airgest».