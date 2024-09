Violenza sessuale all’interno di un garage a Biancavilla. Denunciato un uomo

Foto di MabelAmber

Violentata da un conoscente, all’interno di un garage, a Biancavilla. Su questo stanno indagando gli agenti di polizia dopo la denuncia di una donna. La stessa che la notte dell’1 settembre ha allertato le forze dell’ordine mentre si trovava nei pressi di una stazione di servizio, non distante dall’ospedale Garibaldi-Nesima, a Catania. La vittima, secondo quanto verificato da MeridioNews, avrebbe raccontato di essere stata violentata da un 50enne. Tutto sarebbe avvenuto mentre i due si trovavano all’interno dell’automobile dell’uomo, con il mezzo parcheggiato nel garage dello stesso. Successivamente la presunta vittima è riuscita a raggiungere il nosocomio, dove le avrebbero refertato ferite compatibili con una violenza sessuale. Formalizzata la denuncia gli agenti hanno raggiunto il 50enne ed effettuato dei rilievi, affidati alla scientifica, sul mezzo. La macchina è stata sequestrata mentre per l’uomo, come disposto dal magistrato, è scattata la denuncia in stato di libertà.