Violenza di gruppo su una 13enne alla villa Bellini, fermato anche il settimo indagato

È stato fermato dai carabinieri di Catania il settimo indagato per la violenza sessuale di gruppo a una 13enne alla villa Bellini di Catania. È uno dei tre minorenni indagati ed è stato trovato nella comunità dove alloggiava mentre recuperava degli effetti personali. Secondo gli investigatori stava per fuggire nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Nell’esecuzione dei fermi i carabinieri hanno condotto tre maggiorenni in carcere e uno agli arresti domiciliari e i tre minorenni in un centro di precautelare di prima accoglienza. I sette indagati, di tutti nazionalità egiziana, si legge in una nota congiunta delle procura distrettuale e per i minorenni di Catania, erano «entrati in Italia da minorenni e, in forza della legislazione vigente, accolti in strutture; in ragione della minore età vige, infatti, il divieto di espulsione con la possibilità del rilascio da parte della questura competente del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età».

«Al temine di un ininterrotto sforzo investigativo – si sottolinea nel comunicato – i carabinieri nel giro di meno di 48 ore, sarebbero riusciti a chiudere il cerchio attorno ai responsabili. Dal primo pomeriggio di ieri, in stretto coordinamento con le due procure, è quindi scattato il blitz, durato fino alle prime luci dell’alba di questa mattina, che ha consentito di catturare i sette sospettati, l’ultimo dei quali rintracciato dopo una iniziale fuga, tra cui i due esecutori materiali della violenza sessuale entrambi minorenni». «Al riguardo – spiegano le due procure – è stato assolutamente rilevante l’aspetto delle investigazioni scientifiche. Personale specializzato del comando provinciale carabinieri di Catania è infatti riuscito, attraverso un minuzioso studio delle tracce forensi a individuare in meno di 24 ore le tracce biologiche relative alla violenza che, analizzate in pochissime ore dal Ris di Messina, hanno restituito un riscontro positivo coincidente con quello del minore che avrebbe fisicamente violentato la 13enne».