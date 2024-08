«Se non apri ti ammazzo». Arrestato ex compagno violento a Catania

«Se non mi apri ti ammazzo». Minaccia l’ex compagna e viene arrestato dalla polizia a Catania per atti persecutori. Con calci e pugni ha tentato di sfondare la porta di casa della ex compagna, poi è andato in strada e le ha danneggiato l’auto. La donna per anni ha subito maltrattamenti, tanto da essere costretta a lasciare l’abitazione coniugale e trasferirsi dalla madre, ma, alle prime ore del mattino, si è trovata l’ex compagno che la minacciava e ha chiesto aiuto.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi ma inutilmente in quanto è stato immediatamente bloccato. In evidente stato di agitazione è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire una dose di cocaina. È stato quindi segnalato alla prefettura così come previsto dal testo unico sugli stupefacenti. La donna ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’ex compagno che è stato arrestato per atti persecutori e danneggiamento. Il gip ha convalidato gli arresti domiciliari e applicato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il questore ha emesso il provvedimento di ammonimento.