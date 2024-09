Villabate, sequestrati 28 chili di hashish nascosti in un’auto: due arresti

Nell’auto c’erano 28 chili di hashish. A Villabate, in provincia di Palermo, due persone sono state fermate e controllate: nella loro auto la guardia di finanza ha trovato 28 chili di hashish. Grazie a un cane antidroga, in un doppiofondo nel bagagliaio sono stati trovati 21 involucri di sostanza stupefacente, che se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 300mila euro. Le due persone – un uomo e una donna – sono state portate nel carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo, successivamente il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto gli arresti domiciliari per una di loro.