Due vigili urbani sono stati picchiati domenica sera a Misterbianco, in provincia di Catania. Secondo quanto si apprende gli agenti erano impegnati in una normale attività di controllo del territorio cittadino.

I due agenti sarebbero stati minacciati e aggrediti da alcune persone – a quanto pare cinque – mentre contestavano un divieto di sosta al guidatore di una macchina. A supporto dei vigili, mentre venivano presi a calci e pugni, sono intervenuti alcuni colleghi e il comandante della polizia locale. Solidarietà agli agenti rimasti feriti è stata espressa, attraverso delle note stampa, dal presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastano Anastasi, e dall’assessore Carmelo Coppolino.