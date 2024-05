Vigili del fuoco, mancano personale e mezzi contro incendi. Protesta a Palermo

Foto di Comitato idonei VVF

Protesteranno domani, martedì 28 maggio, i vigili del fuoco di Palermo davanti alla prefettura per denunciare «la mancanza di personale e mezzi per affrontare la nuova stagione degli incendi», affermano in una nota. L’appuntamento è davanti al comando provinciale per poi spostarsi verso la prefettura dove avrà luogo un sit in. Una manifestazione, spiegano i sindacati, per evidenziare l’impossibilità di garantire l’ennesima stagione estiva a causa dell’ormai cronica carenza d’organico. Le organizzazioni di rappresentanza dei vigili del fuoco hanno scritto una nota al prefetto di Palermo per denunciare tutte le difficoltà di una stagione degli incendi che si preannuncia difficilissima.

«Tra non molto ci troveremo nuovamente ad affrontare la stagione estiva, che statisticamente ogni anno si rivela sempre più impegnativa e dispendiosa sia dal punto di vista fisico che psicologico per tutto il personale, soprattutto quest’anno con meno uomini e con un parco automezzi inadatto per affrontare gli incendi boschivi – si legge nella nota – Continuiamo a ribadire che l’insularità e l’estensione della Regione Sicilia non permettono l’invio di rinforzi provenienti da altre Regioni e Comandi limitrofi in tempi brevi. Un aspetto costantemente trascurato dai vertici dipartimentali. Purtroppo non vorremmo che si ripetessero gli eventi degli scorsi luglio, agosto, settembre, ottobre, che hanno visto tristemente la provincia di Palermo, e non solo, andare letteralmente a fuoco, causando morti e danni ingenti alle abitazioni». La lettera è firmata dai segretari del Conapo Rosario Ferrante, Fns Cisl Vincenzo Impellizzeri, Uilpa Giuseppe Avola, Fp Cgil Gigi Amato, Usb Davide Pace, Fedistrat Vincenzo Gucciardi e Confsal Davide Apprendi.