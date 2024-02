Morta la madre del boss Giancarlo Buggea: vietati i funerali nell’Agrigentino

La questura di Agrigento ha vietato lo svolgimento dei funerali pubblici per la madre di Giancarlo Buggea, esponente di spicco di Cosa nostra, condannato di recente a 20 anni di reclusione nell’ambito della maxi-operazione antimafia Xidy nella quale è stata coinvolta l’ex compagna, l’ex avvocata Angela Porcello (condannata a 15 anni e quattro mesi di carcere), con cui avrebbe ripreso le redini del mandamento mafioso di Canicattì, stringendo contatti con esponenti di spicco delle cosche di altre province.

La decisione di vietare i funerali pubblici per la madre di Buggea è stata presa dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo con un provvedimento che ha stoppato le esequie. Al rito in forma privata erano presenti alcuni poliziotti in borghese. Buggea, secondo quanto ha rivelato l’ex avvocata Angela Porcello, avrebbe avuto un canale di collegamento anche con il boss Matteo Messina Denaro che, durante la sua latitanza, era anche stato imputato nell’ambito dell’inchiesta Xydi.