Viaggio della speranza da 15mila dollari dalla Tunisia a Pantelleria: gli scafisti arrivati in aereo a Palermo

21/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Circa 15mila dollari per il viaggio della speranza verso l’Italia. È quanto hanno pagato 8 cittadini iracheni e 9 iraniani, fermati dalla polizia a inizio agosto a Pantelleria in quanto irregolari. Una condizione che però, tra le circostanze e i Paesi di provenienza dei migranti, ha spinto la questura di Trapani a voler approfondire. Lo stesso giorno in cui gli agenti si sono imbattuti nei 17 per le vie dell’isola, vicino a un noto albergo, al largo veniva trovato un natante lasciato alla deriva, di proprietà di una società dell’isola e noleggiato da un cittadino rumeno. La stessa imbarcazione utilizzata per trasportare i 17, come confermato dai video ripresi dagli stessi durante la traversata. È così che, a partire dall’uomo che ha noleggiato la barca, si è risaliti al gruppo di quattro scafisti di nazionalità rumena, adesso accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Permettendo anche di ricostruire la parte precedente del viaggio: il gruppo di scafisti sarebbe arrivato a Palermo con un volo dalla Turchia, per poi raggiungere in aliscafo Pantelleria.

Da lì uno di loro, a bordo del natante sequestrato, sarebbe partito verso la città di Kelibia, in Tunisia, per andare a prendere i 17 migranti e, fingendosi uno skipper turistico, portarli sull’isola del Trapanese. Ma, a poche miglia dalla costa, a causa di un’avaria al motore, lo scafista avrebbe dovuto chiedere aiuto ai complici, che sono andati a recuperare il gruppo con un’altra e più piccola imbarcazione. A lavoro finito, i quattro sarebbero andati via verso Trapani e Marsala. Lì sono stati trovati dai poliziotti e sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Identificati anche altri due cittadini rumeni: arrivati poco prima anche loro a Palermo, con circa 22 mila euro in contanti e un visore notturno. Utile, secondo gli inquirenti, per nuovi viaggi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]