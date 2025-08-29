Vacanze estive e autunnali a Sesto, nel cuore delle Tre Cime

Foto di Andreas Glöckner

Situata nella Val Pusteria, a ridosso del Parco Naturale Tre Cime, Sesto Pusteria (Sexten in tedesco) è una delle mete più apprezzate dell’Alto Adige in ogni stagione dell’anno. Questo piccolo centro di montagna, circondato dalle Dolomiti di Sesto, offre paesaggi suggestivi e numerose attività per chi ama la natura e lo sport. Trascorrere un soggiorno qui significa immergersi in un ambiente autentico, con infinite possibilità di escursioni e gite culturali.

La scelta della struttura ideale

La scelta dell’alloggio è un aspetto da non trascurare se si vuole vivere al meglio la propria vacanza. Chi desidera coniugare comfort, relax e una posizione privilegiata può optare per un super hotel a Sesto Pusteria, come il Bad Moos Aqua Spa Resort di Moso. Questa struttura si distingue per il suo centro benessere di oltre 2.500 metri quadrati, che include piscine, saune e trattamenti personalizzati. Situato direttamente ai piedi della Croda Rossa, il resort permette di accedere facilmente ai sentieri escursionistici e agli impianti di risalita. L’atmosfera raffinata, la cucina gourmet e l’attenzione ai dettagli rendono il soggiorno un’esperienza completa, in grado di soddisfare sia chi cerca la tranquillità sia chi desidera un punto di partenza strategico per le attività all’aria aperta.

Escursioni e attività all’aria aperta

La zona di Sesto è l’ideale per chi ama le attività sportive. In estate i sentieri escursionistici conducono a rifugi panoramici come quello di Fondovalle o al Monte Elmo, con viste spettacolari sulle Tre Cime di Lavaredo. L’autunno, con i suoi colori più tenui e la minore affluenza, rende le passeggiate particolarmente suggestive. Oltre al trekking, Sesto è meta ideale per gli appassionati delle due ruote: i percorsi per mountain bike si snodano tra boschi e alpeggi, mentre la ciclabile della Val Pusteria collega comodamente diversi paesi della valle.

Non mancano esperienze più adrenaliniche, come il parapendio in tandem, che offre la possibilità di osservare le Dolomiti da una prospettiva unica, oppure le arrampicate sulle vie ferrate delle Dolomiti di Sesto, adatte sia a principianti che ad alpinisti esperti. Due esempi sono la Ferrata Zandonella alla Croda Rossa di Sesto e la Ferrata Strada degli Alpini sulla Cima Undici.

Gite di un giorno nei dintorni

Un soggiorno a Sesto permette anche di scoprire alcune destinazioni raggiungibili in breve tempo con l’auto. A circa venti minuti si trova San Candido (Innichen), borgo alpino ricco di fascino e storia, dove la Collegiata di San Candido rappresenta uno degli esempi più importanti di architettura romanica nel Tirolo. Spostandosi verso nord si raggiunge in circa un’ora Lienz, cittadina austriaca dall’atmosfera vivace, ideale per una passeggiata nel centro storico e una sosta nei suoi caffè. Chi preferisce rimanere immerso nella natura può optare per il celeberrimo Lago di Braies, a circa 40 minuti di viaggio, noto per le acque cristalline e i sentieri che ne costeggiano le rive. Anche il Lago di Anterselva, incastonato tra boschi e cime dolomitiche, rappresenta una meta ideale per una gita autunnale in tranquillità, con possibilità di percorsi escursionistici adatti a ogni livello.

Sesto tra estate e autunno

Scegliere Sesto come meta di vacanza significa avere a disposizione un ampio ventaglio di opportunità, che si tratti di giornate attive all’aria aperta, momenti di relax in strutture specializzate o visite culturali nei dintorni. L’alternanza delle stagioni aggiunge un ulteriore valore: se l’estate invita a vivere appieno le montagne, l’autunno regala un paesaggio dai toni caldi e un ritmo più lento, perfetto per chi cerca autenticità e quiete. In ogni periodo, comunque, Sesto rimane il cuore pulsante delle Tre Cime, una destinazione che riesce a coniugare natura, benessere e tradizione.