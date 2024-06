Viabilità, chiusure notturne in alcuni tratti dell’autostrada Catania-Siracusa

Foto di Dario De Luca

Da questa notte a venerdì 28 giugno, per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, l’autostrada Catania-Siracusa sarà interessata da alcune temporanee chiusure al traffico in orario notturno tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini. Nel dettaglio: tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Siracusa, il 24 giugno dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo; tra svincoli di Lentini e Passo Martino, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Catania. Il 25 giugno dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo; tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Siracusa, il 26 giugno dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo; tra gli svincoli di Lentini e Passo Martino, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Catania, il 26 giugno dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Siracusa, il 27 giugno dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; tra gli svincoli di Lentini a Passo Martino, chiusura al traffico della carreggiata in direzione Catania, il 27 giugno dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo. Nelle ore di chiusura notturna, il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul posto.