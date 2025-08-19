Viabilità, Aricò: «Ponte San Giuliano riaperto, a breve lavori di consolidamento»

È stato riaperto al traffico, il ponte San Giuliano di Randazzo, nel Catanese, che sabato 16 agosto ha perso porzioni parapetto, in seguito ad un violento nubifragio. Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò: «In stretto contatto con Anas, competente per la struttura, che ne ha verificato la stabilità, dopo 36 ore è stato riaperto».

«Attualmente – prosegue Aricò – sul viadotto è stato istituito il senso unico alternato, è stato, inoltre, installato un semaforo e si può effettuare l’attraversamento in sicurezza dopo che Anas ha provveduto alla posa di new jersey in calcestruzzo ai lati della carreggiata. Il ponte, infatti, è stabile e le paratie hanno ceduto per il notevole afflusso di acqua non convogliato adeguatamente. Giovedì, comunque, Anas avvierà lavori del valore di circa un milione di euro per un ulteriore consolidamento che permetterà il ripristino del senso di marcia a doppia corsia».