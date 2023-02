Catania: caos traffico in via Fusco. «Corsia per bus e mezzi di soccorso sempre occupata»

Ogni giorno a Catania è sempre la stessa storia: automobili che utilizzano la corsia preferenziale per evitare le code e svoltare in via Luciano Scarabelli ma che, di fatto, bloccano gli autobus e i mezzi di soccorso. Lo scenario è quello di via Francesco Fusco, arteria del capoluogo etneo che collega via Torino con via Ingegnere e via Etnea. Un angolo della città trafficato a qualunque ora del giorno, in particolare la mattina. «Basterebbe posizionare i cordoli per cinturare la corsia preferenziale», racconta un residente a MeridioNews. Una soluzione, quella dei cordoli, già adottata dall’amministrazione lungo viale Vittorio Veneto e in via Oliveto Scammacca. Recentemente i separatori in gomma sono stati posizionati, tra qualche polemica, anche in via Umberto, eliminando la fastidiosa abitudine degli automobilisti di parcheggiare in doppia fila. «Abbiamo intenzione di proporre all’amministrazione comunale di inserire i cordoli anche in via Francesco Fusco – spiega a MeridioNews il presidente di Amts Giacomo Bellavia – Nei prossimi giorni, intanto, effettueremo dei servizi con gli ausiliari del traffico per provare a scoraggiare simili comportamenti».