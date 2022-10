Via Dusmet, lite fuori dalla discoteca e colpi di pistola. Sul fatto indaga la polizia

Si torna a sparare in via Dusmet, a Catania, nei pressi della Ecs Dogana. L’ultimo episodio, secondo quanto riportato da La Sicilia, è avvenuto davanti la discoteca Filenz nella notte tra sabato e domenica. Dietro i fatti ci sarebbe una lite tra alcuni giovani e gli addetti alla vigilanza del locale. I primi sarebbero stati lasciati fuori innescando la reazione. A terra gli agenti della polizia hanno recuperato alcuni bossoli che verranno esaminati per risalire all’arma. La sera del 21 aprile due persone erano rimaste ferite in un episodio analogo poi culminato in cinque arresti. Dietro questi fatti, secondo gli inquirenti, i contrasti tra due gruppi di giovani contigui ai clan mafiosi Mazzei e Cappello-Bonaccorsi.

Foto di Ash Edmonds