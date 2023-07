Indagini sulla vendita online di vestiti griffati falsi che passa anche da Catania

Un giro di contraffazione di vestiti e accessori di noti brand da vendere online di cui farebbe parte anche un residente a Catania. L’uomo, che adesso è indagato insieme ad altre dieci persone, si trovava già agli arresti domiciliari per un’indagine sul traffico di droga. È quanto emerge da un’inchiesta che ha portato al sequestro di abbigliamento e accessori, dopo undici perquisizioni di case, computer e cellulari tra il capoluogo etneo e Napoli. Secondo quanto ricostruito finora nel corso delle indagini, dietro il business illegale ci sarebbe stata un’associazione a delinquere finalizzata all’introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e uso di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le indagini hanno portato al sequestro di capi di abbigliamento e accessori falsi – riconducibili a marche famose – e di dispositivi utilizzati per pubblicizzare online la merce contraffatta, venduta a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire la rete di fornitori.