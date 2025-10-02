Vestiti contraffatti a Gela. Per questo i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno denunciato un commerciante e sequestrato oltre 400 articoli di noti brand contraffatti e pericolosi per la salute.

I vestiti contraffatti a Gela

In occasione del mercato settimanale di Gela (in provincia di Caltanissetta) le fiamme gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti sulle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati oltre 400 capi di abbigliamento. Vestiti con marchi industriali di noti brand risultati falsi. Da Adidas a Trapstar, da Calvin Klein a Emporio Armani, da Lacoste a Gucci, da Ralph Lauren fino a Moschino, Prada e Versace.

Le indagini

Il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di detenzione per la vendita di merce

con marchio contraffatto e ricettazione. Continuano le indagini della guardia di finanza di Caltanissetta. Le fiamme gialle, al momento, stanno vagliano ogni indizio utile per ricostruire la catena commerciale di approvvigionamento delle materie prime in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività.