Verso una nuova economica solidale del mercato. L’evento al centro fieristico Le Ciminiere

Well Communities, verso una nuova economia solidale del mercato: il ruolo del professionista e dell’impresa. Questo il titolo scelto per l’evento che si svolgerà giovedì 1 dicembre nei locali del complesso fieristico Le Ciminiere di Catania, lungo viale Africa. L’appuntamento, dalle 16 alle 19, sarà valido anche ai fini della formazione continua obbligatoria prevista per i consulenti del lavoro. Ad aprire i lavori sarà il commissario straordinario della Città metropolitana di Catania Federico Portoghese. Interverranno l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, il presidente del Consiglio provinciale dell’ordine consulenti del lavoro di Catania Giovanni Greco, il responsabile area formazione finanziata e assistenza tecnica del centro studi Enti locali Livio Lai e il segretario generale Cisal terziario Sicilia Paolo Magrì. Le conclusioni sono affidate a Federico Iadicicco mentre a moderare sarà il giornalista Umberto Teghini. Previsto anche un aperitivo di networking.