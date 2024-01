Dall’Iva all’assicurazione: tutti i vantaggi fiscali del noleggio auto a lungo termine

Noleggiare un’auto a lungo termine, piuttosto che acquistarla, significa risparmiare: in termini di denaro – almeno il 20 per cento in quattro anni – ma anche di tempo e preoccupazioni. Un risparmio che vale per tutti, ma che diventa ancora più conveniente per aziende e professionisti, con i vantaggi fiscali pensati per chi dispone di partita iva. E senza bisogno di districarsi tra adeguamenti di legge e calcolatrice: perché a restare sempre aggiornati ci pensano i consulenti di SudRent, l’agenzia Arval con sede in Catania (statale Primosole 80B). Con un solo obiettivo: farvi viaggiare senza pensieri.

I vantaggi fiscali per i professionisti

Lavoro e noleggio a lungo termine vanno sempre d’accordo. Chiunque infatti abbia una partita iva può beneficiare di una detrazione dell’iva del 40 per cento e di una deducibilità del 20 per cento del canone di noleggio dell’auto scelta – fino a 3.615,20 euro l’anno – e anche della quota relativa ai servizi di manutenzione, assicurazione ed eventuali servizi aggiuntivi scelti in fase di contratto, senza limiti di cifre. Tutti benefici che, nel caso di uno studio professionale, si applicano a ogni singolo socio o professionista associato. E si tratta, inoltre, di un risparmio che cresce – anche più del doppio – per alcune categorie professionali specifiche.

I vantaggi fiscali per agenti e rappresentati di commercio

I guidatori per eccellenza, coloro che percorrono ogni giorno diversi chilometri per lavoro. Sono gli agenti e rappresentanti di commercio, categoria a cui sono dedicati dei benefici fiscali appositi: non solo una detrazione dell’iva del cento per cento, ma anche la deducibilità delle spese fino all’80 per cento. Per un massimo di 5.164,57 euro l’anno per quanto riguarda la rata del noleggio e senza limiti per i servizi accessori.

I vantaggi fiscali per le aziende

Una spesa mensile trasparente e pianificabile, senza imprevisti, e una gestione snella. Sono i principali vantaggi di scegliere le auto a noleggio per la propria flotta aziendale. Ma non solo. A questo vanno aggiunti i benefici fiscali dedicati alle aziende, divisi in base alle caratteristiche d’uso delle auto: come mezzi strumentali – e cioè indispensabili all’attività dell’azienda – oppure non strumentali. Nel primo caso, il risparmio è netto: con una detrazione dell’iva e deducibilità dei costi dell’auto aziendale a noleggio del cento per cento. Nel caso in cui, invece, si scelga una flotta di veicoli a uso non strumentale – cioè non indispensabili ma comunque a disposizione dell’azienda -, le agevolazioni fiscali previste sono uguali a quelle per i generici professionisti. È possibile, infine, prevedere la possibilità di un uso promiscuo, ossia il caso in cui l’auto aziendale venga utilizzata dal lavoratore anche per motivi personali. In questo caso, al canone di noleggio viene applicata una deducibilità del 70 per cento ed è possibile detrarre l’iva dal 40 al 100 per cento, in base alla scelta se addebbitare o meno al dipendente l’utilizzo personale del mezzo.

Per maggiori informazioni, visita il sito web sudrent.it o contatta i seguenti recapiti: info@sudrent.it – 095 66 80 087.