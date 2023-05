Piccoli prestiti con tassi usurai fino al 490 per cento, nove arresti a Catania

Nove persone sono state arrestate dalla polizia di Catania nell’ambito di un’operazione contro un diffuso e sommerso sistema di prestiti a usura ai danni di persone in precarie condizioni economiche. Dalle indagini, coordinate dalla procura distrettuale etnea, è emerso che ai prestiti, generalmente di piccoli importi, tra i 1.000 e i 2.000 euro, venivano applicati tassi usurari fino al 490 per cento annuo. Le rate, pagate settimanalmente o mensilmente, erano riscosse facendo ricorso a minacce e appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini. Sono in corso perquisizioni da parte di investigatori.