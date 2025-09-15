Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo

È morto l’uomo ferito con quattro colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale a Palermo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Nella zona dell’omicidio vi sono alcune telecamere. La vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, dovrebbe essere un impiegato di una farmacia che si trova in piazza.