Uomo ferito a Palermo, Tac esclude colpi d’arma da fuoco

La Tac ha escluso che le ferite sul corpo di Antonino Romano, 64 anni, siano state provocate da colpi d’arma da fuoco. «Non ci sono frammenti metallici come emerso dagli esami, né fratture né emorragie interne, quindi sono ferite lacero contuse», dicono i medici dell’ospedale Civico di Palermo. Prima di perdere i sensi sarebbe stato il paziente a riferire ai soccorritori di essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco. L’uomo ha contusioni ed escoriazioni al volto e al braccio, segni di violenza su cui indagano i carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando sulla dinamica e il movente dell’aggressione. L’uomo anche in ospedale ha continuato a confermare che contro di lui sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola: potrebbe trattarsi di un segno di avvertimento dopo il pestaggio o l’aggressore potrebbe aver mancato la vittima.