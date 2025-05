Accoltellato durante una lite in strada a Catania: in carcere un 18enne

Una violenta lite in strada tra due uomini in pieno giorno nel quartiere San Berillo di Catania. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, durante la colluttazione, un 18enne avrebbe estratto un coltello con il quale avrebbe colpito al polso destro un 33enne, provocandogli una profonda ferita. È stato un passante a separare i due uomini e a richiamare l’attenzione di altre persone per allertare il numero unico per le emergenze (112). A quel punto, il 18enne sarebbe scappato ma sarebbe stato rincorso dall’uomo che aveva interrotto l’aggressione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a intercettare e bloccare il giovane che aveva provato a nascondersi nelle viuzze del quartiere San Berillo del capoluogo etneo. Quando è stato fermato, il 18enne si era già disfatto del coltello che i militari – ripercorrendo a ritroso il suo percorso – sono riusciti a recuperare. L’arma è stata sequestrata. Intanto, sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, hanno trasportato il ferito all’ospedale San Marco di Catania dove gli è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni.

Il 18enne è stato portato in caserma; mentre gli investigatori hanno iniziato sul posto le attività investigative con rilievi tecnici per raccogliere gli elementi utili a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Gli inquirenti hanno anche acquisito numerose testimonianze e analizzato le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sulla base degli indizi raccolti, il 18enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.