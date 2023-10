UniCt, l’associazione La finestra – liberi di scegliere è la più votata alle elezioni studentesche

È l’associazione La finestra – liberi di scegliere la più votata alle elezioni studentesche dell’Università di Catania, che negli scorsi giorni hanno visto andare a esprimere la propria preferenza oltre 12mila studenti e studentesse. Con 2.492 preferenze è stata La finestra a raccogliere i maggiori consensi frutto, secondo i componenti, «di un lungo e costante lavoro all’interno dei dipartimenti, anche nelle strutture didattiche speciali di Siracusa e Ragusa, da tempo dimenticate e messe ai margini degli organi di rappresentanza». «Un risultato straordinario – dice Angelo Crimi, giovane avvocato, presidente dell’associazione – La nostra politica universitaria parte da una garanzia importante che è quella del civismo. Con studenti eletti grazie alle loro qualità e non per mezzo delle segreterie politiche che governano la nostra terra».

La più votata di UniCt è stata Federica Cosentino, laureanda di Lingue e Culture europee euroamericane e orientali del dipartimento di Scienze umanistiche, eletta in quota La finestra al Senato accademico con 983 preferenze. Ottimo risultato anche per Salvatore Barresi che, con i 3662 voti raccolti, entra nel Consiglio d’amministrazione dell’ateneo. Altri due, infine, gli eletti con la lista dell’associazione: Grazia Agata Vittorio al comitato per lo Sport universitario con 1201 voti, e Lucrezia Famà con 550 voti raccolti in tutta l’area sanitaria. «Nei prossimi mesi ci sarà da lavorare sulla mobilità, soprattutto da e per le sedi distaccate – conclude Crimi -, incrementare il programma Erasmus e riconoscere uno status speciale per i laureandi».