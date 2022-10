Un incendio è divampato in un locale del Borghetto Europa

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi al Borghetto Europa a Catania. Le fiamme sono partite all’interno del Black Wood, uno dei ristoranti che si trova nella struttura al livello sottostante di piazza Europa.

Stando a quanto verificato da MeridioNews, il rogo sarebbe partito dal quadro elettrico del locale proprio mentre lo staff si trovava già al lavoro intento a disporre i tavoli e le sedie per la serata. In pochi istanti, le fiamme hanno invaso la cucina e il fumo ha reso irrespirabile l’aria di tutta la zona del Borghetto Europa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Restano ancora da accertare le cause del rogo per cui è in corso una prima valutazione da parte dei pompieri che stanno provvedendo anche a fare una stima dei danni subìti dal ristorante. Stando a quanto risulta al nostro giornale, non ci sarebbero feriti.